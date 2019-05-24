زى النهاردة.. فلافيو يغتال أحلام الإسماعيلى فى التتويج بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زى النهاردة فى 24 مايو 2009 بالدورى الأمتع، وفى لقاء الفيصل أمام الإسماعيلى موسم 2009-2008، قاد المهاجم الأنجولى أمادو فلافيو الأهلي للتتويج بدرع الدورى. الأهلى تقاسم الصدارة مع الإسماعيلى برصيد 63 نقطة لكل منهما، مع تعادل الفريقين فى المواجهات المباشرة، اتجه حسم الدورى إلى مباراة فاصلة. انتهت المباراة بفوز الأهلى 1-0 وتتويجه باللقب على حساب الإسماعيلى بفضل رأسية فلافيو.

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