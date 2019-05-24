سوبر كورة يكشف وجهة تريزيجيه القادمة عقب محطة قاسم باشا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محمود تريزيجيه نادي قاسم باشا التركي خوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 مع منتخب مصر، لتحديد وجهته المقبلة بعدما تلقى وعداً بالرحيل عن صفوف الفريق من رئيس النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لمتابعة التفاصيل اضغط هنا.

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