شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لن نلغى بطولة الكأس ولا توجد أزمة فى القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد شوبير نائب رئيس إتحاد الكرة إن بطولة كاس مصر لن يتم إلغاؤها مهما حدث ، موضحاً أن إتحاد الكرة يعمل على إقامة جميع البطولات دون الإخلال بها رغم العراقيل التى تواجه الاتحاد.

وأشار شوبير عقب الاجتماع الذى تمت الدعوة له ظهر اليوم، الجمعة، إلى أن مناقشة أزمة التعديلات والمؤجلات في جدول الدوري بحضور عدة أندية أن هناك أزمة كبرى تتمثل دائماً في مشاركة الأندية في بطولتين.

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وشدد نائب رئيس الجبلاية على أن الأندية ستُحدد ملاعبها وجمهورها في الموسم الجديد، مؤكداً أن جدول الموسم الجديد سيتم إجراؤه مرة واحدة دون تغييرات كما يحدث فى الدوريات الكبيرة.

وأشار شوبير إلى أنه لا توجد أزمة فى القيد سواء انتهى الدوري قبل امم افريقيا التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 21 يونيو المقبل أو بعدها.