وفد تونسى يتفقد أعمال تطوير ستاد السويس الجديد استعدادا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد صباح اليوم وفد تونسي بقيادة محمد المغربي مدير منتخب نسور قرطاج أعمال تطوير ستاد السويس الجديد استعدادا لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019. و تستضيف مدينة السويس منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخب تونس و مالي وموريتانيا وأنجولا . وأشاد التوانسه بالاستاد سواء من ناحية أرضية الملعب أو الخدمات التي تم تطويرها بشكل متميز في فترة زمنية قصيرة. Advertisements ورافق الوفد عز الدين أحمد رئيس مجموعة السويس في كأس الأمم الإفريقية و محسن خروشة عضو المجموعة و عماد عبد العزيز مدير الاستاد وسمير حسن مدير الشركة الراعيه بالمدينة ومحمد عاطف معاون المدير العام لشئون الشباب والرياضة بالسويس. ومن المنتظر تسليم الاستاد خلال ساعات بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

السويس



تطوير استاد السويس قبل امم افريقيا



ملعب السويس قبل استضافة امم افريقيا



ملعب السويس

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