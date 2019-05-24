شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يعلن موعد تسليم الملاعب المصرية للكاف قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدي عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الملاعب باللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، موعد تسليم الملاعب المستضيفة للبطولة إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف).

وقال عبد الغنى، فى تصريحات تليفزيونية، ”الكاف سيتسلم ملاعب البطولة يوم 11 يونيو المقبل، أى قبل انطلاق البطولة بــ10 أيام”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقى أبدى إعجابه بكل الملاعب التى ستستضيف مباريات البطولة، هناك أعمال تطوير لا تزال جارية لكنها ستنتهى بنهاية هذا الشهر.

وأضاف البلدوزر، ”هناك ملعب وحيد جاهز على كافة الأصعدة هو الدفاع الجوى الذى تعرض لعمليات تجهيز شاملة منذ بداية هذا الموسم”.

أمم أفريقيا 2019 هى البطولة الأكبر فى تاريخ البطولة، إذ تضم للمرة الأولى 24 فريقا بدلا من 16، كما ستكون أول بطولة تقام فى فصل الصيف.