شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بلا فائز ومولد نجم جديد.. 5 ملامح إسماعيلاوية من التعادل مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت قمة الإسماعيلى مع الأهلى بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الــ18 لمسابقة الدورى المحلى، تعادل خلف مجموعة من الملامح بالنسبة للدراويش، نرصدها فى السطور التالية..

-قمة مجددا بلا فائز

انتهت قمة الإسماعيلى والأهلى مجدداً بالتعادل بهدف لكل فريق وهى نفس النتيجة التى آلت إليها مباراة بالدور الأول لتصبح مباراتى القمة هذا الموسم بلا فائز.

-مولد نجم جديد

دائماً ما تشهد مباريات الإسماعيلى والأهلى ظهور نجوم جدد، وأفرزت مباراة الأربعاء عن ظهور مصطفى فارس لاعب الدراويش الشاب الذى نجح فى تثبيت أقدامه بشكل سريع مع الفريق منذ مشاركته بصفة أساسية بلقاء الداخلية بالجولة الماضية.

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-جوكر شاب

حينما تحتاجه كظهير أيمن يؤدى بامتياز أو كظهير أيسر يؤدى أيضاً بمستوى مميز كل هذا ينطبق على أحمد أيمن لاعب الإسماعيلى الشاب الذى نجح فى لفت الأنظار وأصبح أحد الأعمدة الرئيسية للفريق نظرا لإجادته اللعب بأكثر من مركز بجانب روحه القتالية التى تعد اهم مميزاته.

-مجدى يستعيد تألقه

استعاد عبد الرحمن مجدى تألقه مع الدراويش حيث نجح فى قلب الموازين وترجيح كفة فريقه بعد مشاركته من مقاعد البدلاء خلال الشوط الثانى، فضلا عن صناعته الهدف بكل حنكة واقتدار.

-أول قمة لـ فوزى

واصل محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى أداءه المقنع فى أول مشاركته له بلقاء القمة منذ انضمامه لصفوف الدراويش، وكان أحد الأسباب الرئيسية فى الذود عن مرماه بعدة فرص كانت من الممكن أن تترجم إلى أهداف.