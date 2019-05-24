شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يؤكد تمسك الأهلى بإنهاء الدورى الممتاز قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، تمسك القلعة الحمراء بإقامة مباريات الأسبوع الأخير فى الدورى فى توقيت واحد وقبل انطلاق أمم أفريقيا 2019. Advertisements وأضاف عبد الحفيظ، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع الأندية واتحاد الكرة اليوم، أن القيد الأفريقى ينتهى 30 يوليو المقبل، ولا يمكن أن نعتبر الموسم المقبل استثنائياً، ومن العدل إقامة مباريات الجولة الأخيرة فى توقيت واحد. وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلى يطالب بحقوقه الشرعية ويتمسك بخوض المؤجلات قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يؤكد تمسك الأهلى بإنهاء الدورى الممتاز قبل أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.