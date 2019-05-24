شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تكلف عامر حسين بتصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن اللجنة المشكلة للمناقشة أزمة جدول الدورى كلفت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باعداد تصور للمرحلة الاخيرة من الدورى.

وقال شوبير إنه سيتم عرض التصور الاخير على مجلس ادارة اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل لاتخاذ القرار النهائى الخاص بالجدول .

وأضاف أن اللجنة وجهت الدعوة لاربعة اندية لحضور الاجتماع وهي الاهلى والزمالك وبتروجت وحرس الحدود وحضر ثلاثة أندية ولم يحضر مندوب عن الزمالك.

وأختتم شوبير بقوله إن اللجنة لم تحدد موعدا نهائيا لإنهاء الدورى سواء قبل أمم أفريقيا أو بعد كأس الأمم الأفريقية .

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وكان هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، قد قرر تشكيل لجنة بقيادة أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية مع وجود 3 أعضاء لمجلس الإدارة هم: أحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح وسيف زاهر بجانب إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لحسم موقف البطولة وإعادة ترتيب المباريات.

وتأتى تلك اللجنة التى تم تشكيلها من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.

ويتبقى للزمالك 5 مباريات في الدوري المصري أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي، ولا يتبقى أمام الأهلي إلا لقاء المقاولون العرب والزمالك ،بينما تتصارع ستة أندية من أجل الهروب من المركز الـ 16 لتفادي الهبوط رفقة الداخلية والنجوم ، ويتنافس ناديى المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب على المركز الرابع .