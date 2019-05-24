شوبير: حسم مصير مباراة المقاولون والأهلي يوم الاثنين .. ولن يتم إلغاء الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه تم تكليف عامر حسين بوضع تصور للمرحلة الأخيرة من بطولة الدوري، مشددًا على أنه لن تم إلغاء بطولة كأس مصر، مضيفًا أن حسم موقف مباراة المقاولون العرب خلال الأيام المقبلة.

وكان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد شكل لجنة يوم الخميس لبحث مشاكل الدوري، وهذه اللجنة تحت رئاسة شوبير والتي عقدت اجتماعها اليوم الجمعة.

وقال شوبير في تصريحات صحفية عقب نهاية الاجتماع: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، فيما يخص المباريات الودية للمنتخب."

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وكانت الأيام الماضية شهدت إعلان عامر حسين مواعيد مباريات الجولات الأخيرة من البطولة المحلية والتي لم تلق قبولاً بين عددًا من الأندية.

وعن مسابقة كأس مصر قال شوبير: "لن يتم إلغاء بطولة كأس مصر، سيقوم حسين بوضع تصور كامل على أن تُقام عقب بطولة الدوري."

وفيما يخص مباراة الأهلي والمقاولون العرب قال شوبير: "مجلس إدارة اتحاد الكرة سيحسم موقفها من خلال اجتماع يوم الاثنين المقبل، سواء بإقامتها يوم الثلاثاء أو تأجيل."