كاف يطلب من الزمالك 75 دعوة لمباراته أمام نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"من مسؤولي نادي الزمالك الحصول على 75 دعوة لحضور مباراته ونهضة بركان المغربى، في إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها بعد غد الأحد، على ستاد برج العرب.

و جاءت طلبات الاتحاد الأفريقى بالحصول على 75 دعوة مقسمين لـ 25 دعوة مقصورة رئيسية و50 دعوة للدرجة الأولى، فيما جاءت طلبات الشركة الراعية للكاف من الزمالك وفقًا للخطاب بتوفير 40 دعوة مقصورة رئيسية، 350 دعوة للدرجة الأولى و150 دعوة درجة ثانية و100 دعوة درجة ثالثة.

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدى ببركان، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه للتتويج بلقب الكونفدرالية.