اجتماع أزمة الدوري.. الأهلي: متمسكون بإقامة الجولة الأخيرة في توقيت واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تمسك النادي بإقامة مباريات الأسبوع الـ34 الأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز في توقيت واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية بعد خروجه من اجتماع لجنة بحث مشاكل الدوري في مقر اتحاد كرة القدم اليوم الجمعة: "متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد".

وأضاف: "كيف نستكمل البطولة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية (المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو)، في الوقت الذي سيُفتح خلاله باب القيد الإفريقي يوم 30 يونيو المقبل".

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وأتم مدير الكرة بالأهلي: "إذا اتفقنا على أن هذا الموسم استثنائي، سيكون الموسم المقبل استثنائيًا أيضًا. الأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وكان بتروجيت، الذي ينافس على الهبوط، طلب إقامة المؤجلات كلها قبل الأسبوع الـ34، خلال الاجتماع الذي حضره مع ناديي الأهلي وحرس الحدود في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

يُذكر أن الأهلي متصدر ترتيب الدوري سيواجه المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الـ33 للمسابقة، وستلعب الأندية المهددة بالهبوط خلال يومي 30 مايو و3 يونيو في الجولة الـ34.