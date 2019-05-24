ملامح قائمة الزمالك لنهائي الكونفدرالية.. بوطيب ضمن جميع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

حدد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، ملامح قائمة الفريق لخوض مباراة نهضة بركان المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتتجه النية لدى المدير الفني لضم جميع اللاعبين المقيدين، بالقائمة باستثناء المصابين والموقوفين فقط.

وعاد المهاجم المغربي خالد بوطيب بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من خوض لقاء الذهاب أمام نهضة بركان في المغرب الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يستبعد جروس أربعة لاعبين من القائمة يوم المباراة، لتصبح 18 لاعبا فقط.

ومن المقرر أن تضم قائمة الفريق 22 لاعبًا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح.

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الدفاع: بهاء مجدي وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم إمام.

الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن.

وسط الهجوم: محمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا ومحمد عنتر وأيمن حفني وحميد أحداد.

وفي الهجوم: خالد بوطيب.

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي والتونسي فرجاني ساسي وعماد السيد بسبب الإصابة، والتونسي حمدي النقاز وعمر السعيد للإيقاف.

يُذكر أن لقاء الذهاب انتهى بخسارة الزمالك (1-0)، ليحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه والعودة إلى منصات التتويج الإفريقية بعد غياب 16 عامًا.