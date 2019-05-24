تقرير.. بين مبررات الأهلي وشرط الزمالك.. أزمة الدوري تنتظر حلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مع اقتراب نهاية الدوري وفي ظل اشتعال المنافسة على اللقب بين الأهلي والزمالك في القمة واحتدام الصراع على تفادي الهبوط في قاع الجدول، تبحث اليوم الجمعة لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة لبحث مشاكل المسابقة.

وقرر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير لبحث مشاكل الدوري والاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في المسابقة للتوصل إلى حل لإنهاء تلك الأزمة.

وشهدت النسخة الجارية من مسابقة الدوري (2018-2019) العديد من التأجيلات بسبب المشاركات المختلفة للأندية المصرية في البطولات الإفريقية والعربية، نفس الأمر بالنسبة لبطولة كأس مصر، بينما لم يُقام كأس السوبر حتى الآن.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة بعد خوض 32 مباراة، فيما يأتي منافسه على اللقب الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويتبقى للأبيض خمس مباريات نظرًا لارتباطه بالمنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية.

وسيلعب الزمالك مباراتين قبل التوقف الخاص بأمم إفريقيا، أولهما أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل بعد أربعة أيام من إياب نهائي الكونفدرالية، ثم يخوض مباراة أخرى لم يتحدد طرفها أمام حرس الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو المقبل.

- مبررات الأهلي:

أكد الأهلي، بعد التشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية لبطولة الدوري، تعاونه في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقة، وموافقته على أداء مباراة كل 72 ساعة طوال ثماني مباريات، وعدم تعقيبه على قرارات التأجيل المتكررة للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة.

وأضاف أنه جاء في قراءة "مواعيد المباريات المتبقية" الترتيب الذي جرى بالمخالفة لـ"قواعد اللعب النظيف" وأداء جميع الفرق مبارياتها في أجواء مماثلة، تماشيًا مع مبدأ المنافسة الشريفة، مستنكرًا "اهتمام اتحاد الكرة بتحديد موقف الهابطين دون الأخذ في الحسبان تأثير الترتيب الخاص بإقامة مبارياتهم الأخيرة على تحديد هوية بطل الدوري، وهو ما يتنافى مع تحقيق العدالة في المنافسة".

ولفت الأهلي إلى "الضرر البالغ الذي سوف يلحق بكل الأندية حال تأجيل بعض المباريات لما بعد كأس الأمم الإفريقية (60 يومًا)، الأمر الذي يعوق الترتيب لفترات الإعداد للموسم الجديد، وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد وتسويق آخرين، وما ستدفع ثمنه الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الإفريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة".

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- شرط الزمالك:

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يستأنف بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي أمام كل من المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ33 للمسابقة، وبيراميدز في كأس مصر.

وأضاف: "سألعب أمام الإنتاج الحربي في الدوري وسيلعب الأهلي أمام المقاولون العرب، إذا كان اتحاد الكرة يرغب في وضع مباراة أخرى للزمالك، فيجب أن يخوض الأهلي مباراة الكأس أمام بيراميدز".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته قبل الأخيرة في الدوري يوم الثلاثاء المقبل أمام المقاولون العرب، لكن لم يتحدد حتى الآن موعد مباراته أمام بيراميدز ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر.

ويتبقى للزمالك 5 مباريات في الدوري أمام كل من الإنتاج الحربي والجونة وحرس الحدود، الذين يتنافسون على تفادي الهبوط، بالإضافة للإسماعيلي، وأخيرًا الأهلي في الجولة الـ34 والأخيرة من عمر المسابقة.

- شبح الهبوط:

انحصرت المنافسة على المقعد الثالث الذي يهبط بصاحبه إلى الممتاز "ب" بين 6 أندية، وهم: بتروجيت، الاتحاد السكندري، الجونة، حرس الحدود، الإنتاج الحربي ووادي دجلة، فريق وحيد منهم سيلحق بالداخلية والنجوم إلى دوري الدرجة الأدنى، بينما ستنجو خمسة فرق من الهبوط.

وسيتحدد الفريق الهابط يوم 3 يونيو المقبل في الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري، حين يواجه بتروجيت فريق المقاولون العرب، ويلعب الإنتاج الحربي أمام وادي دجلة، والاتحاد السكندري أمام سموحة، وحرس الحدود أو الجونة أمام الزمالك، وفقا لموقف مباراتي الفريقين بالجولة قبل الأخيرة.

وأصدر نادي بتروجيت بيانا رسميا أعلن فيه عدم خوض مباراة المقاولون العرب بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل المؤجلات وحرصا على مبدأ تكافؤ الفرص، لكن عامر حسين أكد أن الأندية المنافسة على الهبوط لا يحق لها الاعتراض.

وقال حسين: "لا يوجد علاقة بين مواجهة المقاولون مع الأهلي وبتروجيت، فتلك المباراة تجمع منافس على الدوري الممتاز، والمركز الرابع، أما بتروجيت فيلعب من أجل البقاء ولا يوجد أي تعارض بين لعب المقاولون أمام الأهلي وقبل أو بعد مواجهة بتروجيت".