تحليل.. 7 أسباب تدفع صلاح لرفض ريال مدريد والبقاء فى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

مرة أخرى ربطت وسائل الإعلام الإنجليزية بين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الأسباني الذى يسعي إلى تعزيز صفوفه بـ " الملك المصري" بجانب البلجيكي إدين هازارد نجن تشيلسي فى رحلة دعم الفريق الملكي بعد الموسم الهزيل الذى قدمه الفريق.

صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من نادي ليفربول، كشفت الاسبوع الماضى أن زيدان يريد تدعيم الجانب الهجومي من خلال ضم صلاح وهو نفس ما أكده الفرنسي فيليب كارايون الصحفي بمحطة "كانال بلوس" عن قيام ريال مدريد بتواصل "أولي" مع نجم ليفربول.

وعلى الرغم من اهتمام الريال إلا أن صلاح يبدو على وشك البقاء فى ليفربول المرسم القادم لعدة أسباب وأهمها :

1- المنافسة

صلاح ضمن قائمة مختصرة يهتم بها الميرينجي ولكنه يبقى بعد اسماء أكثر شعبية مطلوبة فى النادي الملكي وهم أدين هازارد نجم تشلسي، والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي ثنائى باريس سان جرمان بحسب موقع "بلاينج فور 90" الذى وضع صلاح فى المرتبة الرابعة فى خيارات الرئيس فلورنتينو بيريز الذى يسعي إلى احياء عصر "الجلاكتيكوس" أو حشد النجوم.

2- رفض ليفربول

ليفربول عاجد بقوة للمنافسة بشراسة وجدية على جميع البطولات وبات من أفضل الفرق فى العالم وأكثرها ثباتاً وتجانساً بالنظر إلى معدل انفاقه ، فالفريق يسعي بقيادة مدربه يورجن كلوب، على المنافسة بجدية على اللقب في الموسم المقبل، بعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وخسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط والمنطقي التمسك بنجم الفريق الذى حصل للعام الثاني على التوالي على لقب هداف.

3- الدفء

يحظى صلاح بشعبية جارفة فى مدينة ليفربول، وضعته جماهير المدينة كملك متوجاً واستمراره قد يزيد من هذه العلاقة الوطيدة ويفتح مستقبلاً لصلاح فى الاستقرار فى المدينة حتى عقب اعتزاله لكرة القدم، فعلى الصعيد الشخصي ليس هناك ما يدفع "مو" إلى الرحيل خاصة وهو مؤثراً فى ناديه ومكانه والدليل دخوله مؤخرًا قائمة الشخصيات المئة الأكثر تأثيرًا في العالم وفق مجلة "تايم" الأميركية.

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ولا تقتصر علاقة صلاح الرائعة على الجماهير فقط بل تمتد إلى الإدارة والمدير الفني للفريق يورجن كلوب بالإضافة إلى غرفة خلع الملابس التى يعد الملك المصري واحدً من أهم أعمدتها ويحظى فيها بحب زملائه .

4- الضغوط

صلاح هو النجم الأول لليفربول عبر عن نفسه واثبت قدراته وبات يحتمي بظهير جماهيري وتاريخ كونه فى عامين يغفران له أى تقصير طبيعي أو غياب عن التهديف وهو عكس ما سيواجهه فى ريال مدريد فى حالة الانتقال إليه برفقة النجوم للضغوط الشديدة التى ستواجه النادي الملكي العام القادم بعد الموسم الصفري المخيب للأمال وكون صلاح هداف الدةري الإنجليزي لعامين ورحيله لن يكون بأقل من 100 مليون يورو فإن النجم المصري سيواجه ضعوط كثيرة قد تؤثر عليه.

5- مصير كوتينيو

بكل تأكيد سيضع صلاح فى تفكيره زميله السابق فيليب كوتينيو الذى خاض حرباً للانتقال إلى برشلونة خسر خلالها الجماهير والإدارة وهو الذى عاش أيام رائعة فى ليفربول ليفشل اللاعب فى تكرار مع صنعه فى برشلونة ليواجه مصير الرحيل أو التجميد، اخطاء كوتينيو قد يكون لها دور كبير فى تحديد صلاح لقراره ,

6- غرفة الجلاكتيكوس

لو أصبح صلاح ضمن مشروع "جلاكتيكوس" جديد فهو بكل تأكيد سيجد صعوبة فى التعامل بغرفة ملابس ريال مدريد التى يسيطر عليها سيرجيو راموس حالياً فى انتظار النجوم الجدد الذين لن يقلوا شهرة أو مهارة عن صلاح.

صلاح يتمتع بمهارات رائعة ولكنه شخصية مسالمة لا تجيد خوض الحروب الخفية التى تشتعل خارج المستطيل الأخضر، رامي عباس محاميه الخاص هو من يتولي هذه الجزئية فى مناسبات متفرقة ولكن فى نادي مثل ريال مدريد سيدهس صلاح وعباس لو حاول الأخير التدخل.

7- استفادة مالية

إعلان صلاح الرسمي فى الاستمرار مع ليفربول ورفض أى عروض مكاسبه لن تقتصر على الأرضية والشعبية التى سيسيطر عليها أو سيعززها بل ستجعله أمام زيادة محتملة فى راتبه لتعويضه أو الاحتفاء به، زيادة قد تقربه من حتى أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يوناتيد الذى يتقاضي راتباً أسبوعياً يقترب من ضعف راتب صلاح.