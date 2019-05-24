فينجر يعلن عودته إلى كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الفرنسي المخضرم ارسين فينجر المدرب الاسطوري لارسنال الإنجليزي، إلى أنه سيعود قريبا لعالم كرة القدم، لكن أشار إلى عدم تأكده من المنصب الذي سيتولاه.

وقال فينجر /69 عاما/ لمحطة "بي.بي.سي" اليوم الجمعة "ستروني مجددا في كرة القدم، كمدرب؟ لا أعرف".

وتولى فينجر منصب المدير الفني لارسنال بين عامي 1996 و2018 وفاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وسبعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليصبح أنجح مدرب في تاريخ النادي.

ولكن في نهاية عصره تراجعت نتائج وأداء ارسنال وبات عاجزا على منافسه خصومه سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح فينجر "أعتقد أنني سأعود إلى الإدارة سريعا جدا، لكني استمتعت بالابتعاد قليلا".

وأكد فينجر استمتاعه بالعمل الخيري وحضور المؤتمرات والابتعاد عن الأضواء.

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وأشار "أصبحت أقل عرضة للتوتر، لكني لدي منظور أفضل للأمور، أرى الأخطاء التي يرتكبها المدربون لكني لا أدفع ثمنها".

وختم "كرة القدم لا تزال مصدر عشقي، سأعود قريبا لكن لا يمكنني أن أكشف تحديدا عن طبيعة منصبي".

وأعرب فينجر عن حبه لارسنال، قائلا "افتقد المنافسة وافتقد ارسنال لأنني تركت قلبي معلق هناك".

وأضاف "أعطيت حياتي لهذا النادي طوال 22 عاما، كل دقيقة من حياتي كانت مخصصة لهذا النادي، افتقد إلى القيم التي طورناها داخل النادي".

وسيكون فينجر حاضرا خلال مباراة ارسنال مع تشيلسي يوم الأربعاء المقبل في نهائي الدوري الأوروبي في باكو.

وأكد فينجر أن غياب لاعب الوسط الارميني هنريك مخيتريان لاعب وسط ارسنال عن المباراة المقامة في اذربيجان لأسباب سياسية أمر غير مسبوق في ملاعب كرة القدم.

وغاب مخيتريان عن فريقه في كافة المباريات التي لعبها في أذربيجان في الماضي، وفقا لما ذكرته (بي بي سي)، بسبب التوتر السياسي بين أذربيجان وأرمينيا.