اكد احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، انه لن يتم الغاء بطولة كاس مصر للموسم الحالي، موضحاً انه سيتم استكمال المسابقة. للموسم الحالي، موضحاً انه سيتم استكمال المسابقة. قال شوبير ان اتحاد الكرة كلف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بوضع تصور لاستكمال كاس مصر بعد انتهاء بطولة الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احمد شوبير: لن يتم الغاء كاس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.