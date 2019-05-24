احمد شوبير يلمح الى تعديل في معسكر منتخب مصر في امم افريقيا

المح احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، الى اجراء تعديل في معسكر منتخب مصر استعدادا لامم افريقيا، والمقرر له 6 يونيوالمقبل.
وقال شوبير عقب اجتماع اتحاد الكرة مع الاندية لبحث ازمة جدول الدوري: "هناك اولوية
وتابع: "لا يمكن ارضاء جميع الاطراف لكن محاول التوثل الى حلول وسط حتى نعبر الازمة".
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