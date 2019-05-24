شوبير: الزمالك تخلف عن حضور الاجتماع

صرح أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد دعا اطراف أزمة جدول الدوري. وأضاف شوبير أن اللجنة قد وجهت الدعوة لأربع أندية اطراف الازمة الاهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، الزمالك غاب والباقي حضر. لأربع أندية اطراف الازمة الاهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، الزمالك غاب والباقي حضر. عقدت اللجنة المكلفة من اتحاد الكرة لحل أزمة جدول الدوري، التي يرأسها أحمد شوبير نائب رئيس الأتحاد ، ظهر اليوم الجمعة، اجتماعًا بالجبلاية بشأن أزمة الدوري والمباريات المؤجلة.

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