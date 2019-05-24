تعرف على نتائج اجتماع ازمة جدول الدوري في اتحاد الكرة

عقدت اللجنة المكلفة من اتحاد الكرة لحل أزمة جدول الدوري، التي يرأسها أحمد شوبير نائب رئيس الأتحاد ، ظهر اليوم الجمعة، اجتماعًا بالجبلاية بشأن أزمة الدوري والمباريات المؤجلة.
وجاءت قرارات اللجنة كالتالي:
تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بوضع تصور جديد للمرحلة الاخيرة من الدوري الممتاز.
تكليف ايهاب لهيطة بالتنسيق مع اجيري بخصوص المرحلة القادمة.
تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس ادارة للاتحاد يوم الاثنين الواحدة ظهرًا المقبل لمناقشة هذه التصورات.
لن يتم الغاء مسابقة كاس مصر سيتم استكمالها، و تكليف عامر حسين بوضع تصور كامل للمسابقة على ان تستكمل عقب انتهاء الدوري.
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