فى حضور معتز عاشور رئيس الإتحاد المصري لتنس الطاولة والعميد خالد ناصر رئيس منطقة الدقهلية لتنس الطاولة وأعضاء المنطقة، منطقة الدقهلية لتنس الطاولة وأعضاء المنطقة،تم افتتاح بطولة نادى المنصورة لتنس الطاولة كأس المرحوم عبده هجان. وتسلم معتز عاشور رئيس الاتحاد درع النادى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح بطولة تنس طاولة بنادي المنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.