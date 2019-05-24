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سموحة يواجه اول اغسطس الليلة بالبطولة الافريقية

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يلتقى مساء اليوم فريق سلة سموحة مع أول أغسطس الأنجولى فى دور قبل نهائى البطولة الأفريقية للأندية والتى تقام بأنجولا .

تضم قائمة سموحة فى البطولة كل من  تامر مصطفى،  أشرف السيد، شريف الدياسطى، أحمد السيد، عمر عزب، أحمد عزب، جيمس ادواردو ، إبراهيم

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خالد ، و اوجستين اوكوسن ، ومروان سرحان ، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى و أداموف تاكا.

ووصلت البعثة الثلاثاء الماضى حيثيتدرب الفريق  فترتين يوميا استعدادا لبطل انجولا .

 

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