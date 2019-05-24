اكتمال صفوف الانتاج الحربي قبل لقاء الزمالك

اكتملت صفوف الإنتاج الحربى قبل لقاء الزمالك الخميس المقبل بالدوري بعد اكتمال شفاء الثلاثى محمود البدرى ومحمد رجب وهشام شحاتة من الإصابة وانتهاء إيقاف الغينى موسى دياورا. الغينى موسى دياورا. وخلت قائمة الإنتاج الحربى من الاصابات باستثناء الثنائى عامر عامر حارس المرمى الذى أجرى جراحة غضروف الركبة، وأحمد دويدار مدافع الفريق المصاب في وتر أكيليس. كان الإنتاج الحربى قد تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدورى. ويحتل الانتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة.

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