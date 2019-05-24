اتحاد كرة اليد يكرم كمال درويش

كرم الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر رئيس الأتحاد، رمز من رموز نادي الزمالك بشكل عام و في كرة اليد بشكل خاص الدكتور كمال درويش، اليوم. كمال درويش، اليوم. كمال درويش، هو قائد للجيل الذهبي لكرة اليد بنادي الزمالك في السبعينات وأوائل الثمانينات فيما عرف بالجيل الذهبي لفريق نادي الزمالك لكرة اليد. اما كرئيس، كان درويش رئيس نادي الزمالك منذ 1996 حتي 2005، وكان في عهده دخل لنادي الزمالك اكبر عدد من البطولات في كل الالعاب.

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