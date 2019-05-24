اليوم حفل افطار للاعبي انبي بمقر النادي

يقيم نادي انبي اليوم" الجمعة" حفل افطار جماعي للاعبي الفريق الأول الكروي والجهاز الفني والإداري والطبي بمقر النادي.

من المنتظر ان يحضر حفل الافطار المهندس علاء خشب رئيس

النادي والمحاسب زكريا السيد نائب رئيس النادي ومصطفى الامير امين الصندوق وأعضاء مجلس الادارة.

يأتي هذا في اطار حالة الفرحة التي

تعم النادي بعد ضمان بقاء الفريق بالدوري الممتاز على خلفية الفوز على مصر المقاصة 2-1 ووصوله الى النقطة 39 محتلا المركز التاسع قبل الجولة الأخيرة.

المعروف ان انبي سيواجه النجوم، الاثنين المقبل ضمن الجولة 34 وقبل الاخيرة للدوري.