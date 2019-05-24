فحص طبي لمدافع الدراويش

يخضع مدافع الإسماعيلي محمود متولى لفحص طبى على يد أحد الأطباء بالقاهرة لتحديد إصابته بعد تعرضه لخلع فى الترقوة. جاءت إصابة اللاعب خلال لقاء الأهلي الأخير بالدوري، ويخضع اللاعب للأشعة لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب. ومن المنتظر أن يغيب عن لقاء الجونة يوم الاثنين المقبل بالجولة الأخيرة للدوري. ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة والجونة المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة.

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