رياضة | الأهلي يعلن رفضه إنهاء الدوري بعد أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن رفضه إنهاء الدوري بعد أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ناديه متمسك بإقامة الأسبوع الـ34 بمسابقة الدوري الممتاز لجميع الفرق في موعد واحد.

وقال عبد الحفيظ على هامش تواجده في اتحاد الكرة لمناقشة أزمة مواعيد ختام الدوري: "ازاي هنكمل البطولة بعد أمم افريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، لو اتفقنا ان الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائي أيضا، الأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

ويعقد مسئولو الجبلاية اجتماعا اليوم مع مسئولي أندية الدوري لحل أزمة مؤجلات المسابقة.