رياضة | سيد عبد الحفيظ لـ"الخليج 365 الرياضي": الأهلي متمسك بخوض مباراة القمة قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ لـ"الخليج 365 الرياضي": الأهلي متمسك بخوض مباراة القمة قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن فريقه يتمسك بإقامة مباريات الأسبوع الأخير فى توقيت واحد وقبل انطلاق أمم إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" على هامش اجتماع لجنة الجبلاية:" القيد الأفريقي ينتهى ٣٠ يوليو القادم ولا يمكن أن نعتبر الموسم القادم استثنائى، ومن العدل إقامة المباريات الجولة الأخيرة فى توقيت واحد.

واضاف عبد الحفيظ، أن الأهلى يطالب بحقوقه الشرعية ويتمسك بخوض المؤجلات قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة.