رياضة | الحلقة 4 من نجوم يشاركون في كان 2019.. "بغداد بونجاح" ماكينة أهداف جزائرية لا تتوقف عن هز الشباك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 4 من نجوم يشاركون في كان 2019.. "بغداد بونجاح" ماكينة أهداف جزائرية لا تتوقف عن هز الشباك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم 21 يونيو المقبل، وذلك حيث ستقام النسخة القادمة في مصر، وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة بجانب منتخبات "زيمبابوي - الكونغو - غينيا".

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات عن نجوم سوف يشاركون في بطولة الأمم الأفريقية 2019، وتخص كل حلقة نجم أفريقي بارز وكل ما قدمه خلال الموسم الحالي مع فريقه.

وسيكون نجم الحلقة الرابعة هو اللاعب الجزائري "بغداد بونجاح" لاعب فريق السد القطري.

وشارك بغداد بونجاح مع السد القطري هذا الموسم في 22 مباراة ببطولة الدوري، حيث سجل 39 هدف بمعدل ما يقارب الهدفين في كل مباراة بالبطولة، وتوج بلقب الهداف هذا الموسم مع الفريق.

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بينما خاض بونجاح مع الفريق القطري في دوري أبطال آسيا هذا الموسم في 6 مباريات، واحرز الجزائري هدفين في البطولة الآسيوية حتى الآن، وصنع هدف وحيد لزملائه.

ولم يكن بغداد المهاجم الأساسي للمنتخب الجزائري في المواسم الماضية، ولكن أصبح المدرب الجديد جمال بلماضي مدرب المنتخب الحالي يعتمد عليه بشكل أساسي، حيث شارك بونجاح في مباراتين في كأس الأمم الأفريقية الماضية بالجابون، ولم ينجح في هز شباك المنافسين.

ويعد بونجاح من أبرز المهاجمين في الكرة العربية خلال السنوات الأخيرة، وهذا الموسم من أفضل المواسم بالنسبة له، بعدما أحرز في الموسمين الماضيين مع الفريق القطري 40 هدف بالدوري، و13 هدف في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، إذ يضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.