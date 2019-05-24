رياضة | عاجل.. سيد عبد الحفيظ يغادر اجتماع أزمة مؤجلات الدوري

غادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى واللواء جمعه مشهور ممثل نادى حرس الحدود إجتماع ممثلي الأندية مع أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ورفض الثنائي الحديث عن الإقتراحات وقرارات الإجتماع.

وكان هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول للإستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز ، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر الجمعة.