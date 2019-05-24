اخبار الرياضه

رياضة | صراع إنجليزي على خاميس رودريجيز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي على خاميس رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترغب عدة أندية إنجليزية في التعاقد مع الكولومبي خلميس رودريجيز لاعب والذي أعير الموسمين الماضيين لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الميرور" البريطانية فإن أندية ومانشستر يونايتد وأرسنال مهتمون بالحصول على خدمات الجناح الكولومبي.

وأضافت الصحيفة بأن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة، والانتقال للعب في البريميرليج الموسم المقبل.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا