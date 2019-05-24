رياضة | عاجل.. راموس يبلغ رئيس ريال مدريد بالرحيل الرسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. راموس يبلغ رئيس ريال مدريد بالرحيل الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، الرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن راموس يفكر بجدية في نهاية مسيرته مع ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة أن راموس اجتمع مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد في منزل الأول بحضور والد قائد ريال مدريد وشقيقه من أجل الحديث عن مستقبله مع الفريق منذ أسبوعين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن راموس أبلغ بيريز خلال الاجتماع بأن يفكر في الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل.

وشددت الصحيفة على أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع على مواصلة الحديث عن رحيل راموس في الأيام المقبلة والوصول لأفضل خيار بالنسبة لراموس وريال مدريد.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن زيدان والجميع في ريال مدريد لم يعتقدوا بأن راموس يفكر في الرحيل عن النادي الملكي وعقده سار حتى يونيو 2021.