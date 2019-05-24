رياضة | ريال مدريد يحدد 6 أسماء لخلافة راموس بعد رحيله

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد بعد تلقيه العديد من العروض الصيفية وذلك نتيجة لخلافه الحاد مع بيريز رئيس النادي.

واضافت الصحيفة ، أن راموس مراقب من عدة أندية أوروبية أبرزها يوفنتوس الإيطالي والذي يسعي لتعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي.

وتابعت الصحيفة، أن هناك 6 لاعبين بدائل لسيرجيو راموس في ريال مدريد وذلك حال رحيله بشكل رسمي عن الكتيبة الملكية في الموسم الجديد.

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ويأتي في المرتبة الأولي راؤول خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد والذي يعد واحد من أفضل المدافعين في الدوري الإسباني كما أن صغر سنه يلعب دوراً كبيراً في اقترابه من الريال.

أما الصفقة الثانية فهو فان دايك مدافع ليفربول وافضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام ويمتاز بالقوة وقدرته على تسجيل الأهداف، فيما يأتي في المركز الثالث ديفيد لويز مدافع تشيلسي ومعه مواطنه البرازيلي تياجو سيلفا مدافع سان جيرمان.

وفي المرتبة الخامسة يتواجد دي ليخت مدافع أياكس والذي يتنافس عليه أكثر من نادي أوروبي، وفي المركز السادس يتواجد ماتيس هوملز مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني.