رياضة | حقيقة عرض مبابي على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة عرض مبابي على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن السبب الحقيقي وراء غضب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وتصريحاته الأخيرة التي ألمح فيها لاحتمالية رحيله عن النادي الباريسي في الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشرته موقع libertaddigital الإسباني، فإن إدينسون كافاني وراء غضب كيليان مبابي في الفترة الأخيرة لأنه لا يريد استمرار الأوروجوياني في صفوف باريس سان جيرمان.

وتابع الموقع أن مبابي يعتقد بأنه هو الرقم 9 والمهاجم الأساسي في باريس سان جيرمان ولا يريد أي أحد آخر مشاركته في هذا المركز وهو يريد تسجيل المزيد من الأهداف وأن يكون قائد الفريق في الهجوم.

وأشار الموقع إلى أن مبابي يرغب في الحصول على مهمة تسديد ركلات الجزاء التي يقوم بها في الفترة الماضية إدينسون كافاني التي كانت سوف تساعدها في سباق الحذاء الذهبي الذي يفصله عن ليونيل ميسي بـ4 أهداف.

وشدد الموقع على أن توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان يريد تلبية طلب مبابي بالاعتماد عليه في ذلك لكن كافاني رفض ذلك والذي اقترب من الرحيل عن الفريق الباريسي في الصيف المقبل.

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وكشف الموقع على أن العلاقة رائعة بين نيمار دا سيلفا ومبابي والأخير يعتقد بأن لاعب برشلونة السابق مناسب لطريقة لعبه ويساعده كثيرا في هجوم باريس سان جيرمان.

وأكمل الموقع أن مبابي لم يعرض نفسه على ريال مدريد من خلال المقربين منه مثلما فعل نيمار دا سيلفا في أكثر مناسبة.

وتابع الموقع أن باريس سان جيرمان سوف يرفض كل العروض للثنائي مبابي ونيمار حتى إذا وصلت لمليار يورو.

واسترسل الموقع أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد غاضب من الشائعات حول قدرة النادي ضم مبابي أو نيمار في الصيف المقبل لأنه الصفقة مستحيلة تحدث في ظل تمسك باريس سان جيرمان مشيرا إلى أن رئيس ريال مدريد يرفض تطلعات الجماهير الكبيرة بعد تسريب الأخبار حول ذلك لأنه سوف يتعرض للانتقادات صعبة.

وختم الموقع تقريره بأن ريال مدريد يأمل في ضم واحد من ثنائي نيمار أو مبابي لكنه يعلم باستحالة ذلك ولا يملك مليار يورو لانفاقها على صفقة بل النادي يملك ميزانية جيدة لإرضاء زين الدين زيدان في السوق الصيفي.