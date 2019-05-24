رياضة | بعد شائعات رحيله.. رونالدو يطلب قائد ريال مدريد في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد شائعات رحيله.. رونالدو يطلب قائد ريال مدريد في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني، للرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن سيرجيو راموس يدرس بعض العروض المقدمة له من أجل الرحيل عن ريال مدريد في الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة أن راموس علاقته انقطعت مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد منذ المشادة العنيفة بينهما في غرف ملابس ملعب سانتياجو برنابيو بعد لقاء أياكس في الخامس من مارس الماضي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا4-1.

وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول يريد التعاقد مع سيرجيو راموس ليجاور فيرجيل فان دايك في دفاع الريدز بالموسم المقبل.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق الذي تربطه علاقة جيدة مع راموس يرغب في قدوم قائد الملكي لصفوف يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسوف يطلب من إدارة السيدة العجوز ضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد وبعض الفرق الصينية يهتمون بضم سيرجيو راموس من ريال مدريد.

ويملك سيرجيو راموس 800 مليون يورو، كشرط جزائي في عقده مع النادي الملكي.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن راموس حاليا يستمتع بعطلته الصيفية قبل العودة لإسبانيا لدخول في معسكر مع إسبانيا في الثاني من يونيو المقبل.