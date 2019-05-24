رياضة | رامز جلال يفجر أزمة جديدة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامز جلال يفجر أزمة جديدة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن سر إنقلاب رئيس نادي الزمالك على إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بعد تصريحاته في جلسته الأخيرة مع اللاعبين أن النجاح في فريق الكرة يرجع إلى أمير مرتضى فقط.

وأكد المصدر أن الفنان رامز جلال وبرنامج "المقالب" الذي يقدمه عبر شاشة إحدى الفضائيات هو السبب وراء إنقلاب رئيس الزمالك على تيجانا بعدما علم بظهور إسماعيل يوسف في إحدى الحلقات المقبلة.

وانتقد رئيس الزمالك موقف إسماعيل يوسف، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن يظهر عضو مجلس إدارة في النادي ببرنامج مقالب بهذا الشكل خاصة أنه يعترض من الأساس على فكرة الظهور مع رامز جلال أو التواجد في أي برنامج مقالب.