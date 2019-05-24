رياضة | مانشستر يونايتد يخطط لخطف "جريزمان" من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخطط لخطف "جريزمان" من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مسئولو مانشستر يونايتد إقناع الفرنسي أنطوان جريزمان بالاتتقال إلى النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد نهاية الموسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" الإنجليزية فإن مسئولو النادي الإنجليزي يرغبون في التوقيع مع المهاجم الفرنسي وقاموا بالاتصال به وإقناعه بالانضمام لصفوف الشياطين الحمر.

وأضافت الصحيفة بأنه من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق حول انضمام جريزمان لمانشستر يونايتد بعد شكوك داخل مجلس إدارة برشلونة، حول التوقيع مع المهاجم الفرنسي.