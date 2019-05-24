رياضة | شوبير وعبدالحفيظ أول الحاضرين لاجتماع الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير وعبدالحفيظ أول الحاضرين لاجتماع الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، واللواء جمعة مشهور ممثل نادى حرس الحدود، إلى مقر الجبلاية بالجزيرة.

ويأتي حضور الثلاثي من أجل اجتماع مناقشة جدول الدورى فى حضور مسئولى لجنة المسابقات وممثلى منتخب مصر.