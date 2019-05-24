رياضة | بنفيكا يبلغ الريال وبرشلونة بسعر كريستيانو رونالدو الجديد

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علق دومينغو سواريس رئيس نادي بنفيكا البرتغالي عن رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع جواو فيليكس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال رئيس النادي البرتغالي في تصريحات تلفزيونية بأنه من يريد الحصول على خدمات جواو فيليكس عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ١٢٠ مليون يورو.

وأضاف رئيس النادي البرتغالي بأن فيليكس سيبقى في النادي في حالة عدك دفع الشرط الجزائي.

وترغب العديد من الأندية في ضم فيليكس بعدما تألق بشكل لافت للنظر مع بنفيكا هذا الموسم وقيادته لحصد لقب الدوري، وفي مقدمة هذه الأندية ريال مدريد وبرشلونة يوفنتوس الإيطالي.