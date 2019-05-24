رياضة | نهضة بركان يستعين بطباخ المنتخب المغربي قبل مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهضة بركان يستعين بطباخ المنتخب المغربي قبل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رافق عماد رابعي طباخ المنتخب المغربي الأول، على مرافقة نهضة بركان إلى مصر استعدادًا لمواجهة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.
وتفوق نهضة بركان في لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله التوغولي لابا كودجو.
وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية ، حرص مسؤولو الفريق البركاني على إصطحاب طباخ الأسود، للإشراف على الوجبات الغذائية للاعبين وسط خبراته الكبيرة في هذا الأمر.