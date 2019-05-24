رياضة | نهضة بركان يستعين بطباخ المنتخب المغربي قبل مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهضة بركان يستعين بطباخ المنتخب المغربي قبل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رافق عماد رابعي طباخ المنتخب المغربي الأول، على مرافقة نهضة بركان إلى مصر استعدادًا لمواجهة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وتفوق نهضة بركان في لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله التوغولي لابا كودجو.