رياضة | شرط "تعجيزي" من ريال مدريد للموافقة على انتقال نجمه إلى توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط "تعجيزي" من ريال مدريد للموافقة على انتقال نجمه إلى توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض ريال مدريد رحيل جناحه الإسباني ماركو أسينسيو إلى توتنهام خلال الميركانو الصيفي المقبل، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

وذكرت صحيفة "الأس" الإسبانية بأن ريال مدريد أخبر مسئولو توتنهام بأن أسينسيو لن يرحل عن النادي الملكي إلا في حالة واحدة فقط.