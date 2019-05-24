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رياضة | شرط "تعجيزي" من ريال مدريد للموافقة على انتقال نجمه إلى توتنهام

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يرفض ريال مدريد رحيل جناحه الإسباني ماركو أسينسيو إلى توتنهام خلال الميركانو الصيفي المقبل، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

وذكرت صحيفة "الأس" الإسبانية بأن ريال مدريد أخبر مسئولو توتنهام بأن أسينسيو لن يرحل عن النادي الملكي إلا في حالة واحدة فقط.

وأضافت الصحيفة بأن ريال مدريد سيوافق على رحيل أسينسيو إلى توتنهام في حالة دفع الشرط الجزائي في عقده مع ريال مدريد والمقدر بـ٧٠٠ مليون يورو.

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