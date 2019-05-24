انت الان تتابع اجتماع الأزمة.. وصول شوبير وحازم إمام وعبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
أحمد شوبير
وصل حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، واللواء مشهور، ممثل نادي حرس الحدود، بجانب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى مقر الجبلاية. ووجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية؛ لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني.
وكشف أحمد شوبير عن أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري، وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة. وتم تشكيل هذه اللجنة من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب
وتم تشكيل هذه اللجنة من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.
جاء ذلك بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، الأربعاء، عن مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وبعض المباريات المؤجلة، وبحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الإثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع الأزمة.. وصول شوبير وحازم إمام وعبد الحفيظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.