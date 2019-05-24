ماذا طلب بتروجت في اجتماع الأزمة المنعقد بالجبلاية؟

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٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
بتروجت
طلب نادي بتروجت من اتحاد الكرة إقامة مؤجلات الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل الأسبوع الأخير للمسابقة، على أن تقام مباريات الأسبوع الأخير في نفس التوقيت، وذلك خلال اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، والذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في حرس الحدود، في حضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني.
وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء
وكشف أحمد شوبير أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
وتم تشكيل هذه اللجنة من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.
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