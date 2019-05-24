شكرا لقرائتكم خبر عن الأموال أم «فلسفته الكروية».. كيف بنى جورديولا إمبراطورية مانشستر سيتي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا أعتقد أن عبقرية بيب جوارديولا التدريبية تحتاج إلى إثبات أكثر مما يقدمه المدرب الكتالوني مع كل الفرق التي قادها بداية من برشلونة، مروراً ببايرن ميونخ وحالياً في مانشستر سيتي، حتى أصبح تقييم الرجل يكون بدوري أبطال أوروبا فقط وليس بقدرته على الفوز بالبطولات المحلية.

بيب الذي يؤمن بأهمية التواصل مع اللاعبين بلغتهم الأم، لذا قبل أن يصبح مدرباً كان ضرورياً أن يتعلم عدة لغات وهو ما حدث، يتقن جورديولا بالفعل 6 لغات، في اليوم الذي كان بايرن ميونخ يستعد لتقديم الإسباني، في مؤتمر صحفي فاجئ بيب جوارديولا الجميع بأنه يتقن اللغة الألمانية.

ربما تقدم فكرة أهمية تعلم اللغة بعض من فلسفة بيب التي يؤمن فيها بضرورة التواصل المباشر مع اللاعبين بلغاتهم لتحفيزهم لمنحهم الملاحظات أو التعليمات بشكل أوضح حتى لا يكون هناك حجة، بالإضافة لرغبته في تحفيز اللاعبين بثقافتهم وأفكارهم وليس منحهم ملاحظات تكتيكية فقط.

في بداية مسيرة جوارديولا مع برشلونة لم يكن هناك تأييد كبير للفكرة يروي «بيب» بنفسه ذلك في كتابة «طرق أخرى للفوز» يقول :«الشارع الكتلوني انقسم لمؤيد ومتحمس لـ الفكرة.. ولمجموعة أكبر معارضة جدا أن يقود شاب بـ آخر الثلاثينيات العملاق الكتلوني، لكن الفرصة.. إما تغتنمها ..أو تدعها تمر أمامك».

تولى جورديولا برشلونة لكنه فعل ما لم يتوقعه أحد رحل عن الفريق رونالدينهو أفضل لاعب في العالم لعامي 2004 و2005 وأحد أمتع من لمس كرة القدم عبر التاريخ من وجهة نظر الكثيرين، وديكو متوسط الميدان البرتغالي وصاحب الدور المحوريّ في فريق برشلونة الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 2006، وصامويل إيتو الهداف الخطير والذي كان على وشك الخروج مع زميليه السابقين، إلا أنه أمضى موسمًا آخر مع جوارديولا بعد تفانيه في التدريبات.

في أول مباراة له مع برشلونة أمام نومانثيا خارج الديار وخسرها البارسا 1-0 وحصلو على 20 تسديدة على نومانثيا ولا واحدة منها ترجمت لأهداف بينما الفريق الصاعد حديثا حصل على 3 تسديدات أحرز منها هدفا فريق بميزانية 14 مليونا هزم فريق يبلغ قيمته 350 مليون.. يا للعار هتفت جماهير كتالونيو، بينما ظل جوارديولا صامداً متمسكاً بالفرصة.

ثم ما الذي حدث بعد فترة قصيرة «الفيلسوف» كما يُلقبه محبوه أخرج كل ما في عقله من أفكار كرويف بعد أن طوّرها وحسّنها؛ ليأتي بفريق أحلام من نوع خاص حقق السداسية التاريخية وسيطر على أوروبا بالكامل، ومع ذلك لم يتشبع ويكتف بهذه السنة، بل عاد وحقق 14 بطولة مع برشلونة من أصل 19 بطولة ممكنة. جوارديولا يعرف دائمًا كيف يحفز لاعبيه للبطولات.

قبل أن نخرج من لمحة برشلونة «بيب» يبقى فقط أن نطلع على بعض ما قاله لاعبو البلوجرانا عن فترة جوارديولا..

«بيب يطلب منك فعل شىء معين بالملعب ويقنعك أنه الأمر الذي يجب فعله، ويعطيك الأسباب وفعلا عندما تفكر بها تقتنع بذلك.. باقي المدربين فقط يؤمرونك بماذا يريدون ».. جيرارد بيكيه.

يقول أريك أبيدال عن صرامة بيب وعن كيف غير حياته: «أنا أب لأطفال.. بيب كان بالبداية يعاملنا كلنا على أننا ما زلنا بالعشرين وما زلنا أطفالا.. كان يريدنا أن نجلس بدوائر على الغداء.. كنت أتحدث مع هنري بالكتلونية.. كان الأمر صعب جدا.. ذهبت لـ الرئيس لابورتا وقلت له إنني أريد الرحيل، لكنه قال لي أصبر وستعرف لماذا يفعل ذلك.. الآن كلما أرى المستر ونتحدث عن الموضوع نضحك كثيرا.. بيب غيرنا جميعا».

انتهت فترة جوارديولا مع برشلونة ارتاح بعدها عام ثم رحل لألمانيا لتدريب فريق حصل لتوه على ثلاثية، ويمتلك طريقة لعب ألمانية خالصة وفلسفة ترسخت لسنوات وأثبت يوب هاينكس فاعليتها بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا، والوصول للنهائي لعامين على التوالي.

جوارديولا قرر تحريك القطار في الاتجاه العكسي، فلا مزيد من اللعب المباشر السريع والاستفادة من الأطراف، هناك أسلوب أفضل، تسميه الصحافة «التيكي تاكا» ويسميه الكتالوني «السيطرة على الكرة».

بالطبع لم يعجب الركاب ما يحدث، فهذه ليست الفلسفة، ولم نعرف يومًا طريقة لعب في ألمانيا تشبه ذلك، واعتبروا الوصول لنصف النهائي 3 مرات على التوالي فشلًا، والاحتفاظ بالدوري الألماني لثلاثة مواسم أمر طبيعي، ولم تشفع له بطولاته السبعة في أن يخرج غير مأسوف عليه.

بايرن فاز بالدوري في كل المواسم الثلاثة لبيب في ألمانيا. موسمه الأول كان مفترضًا فيه أن يتأقلم، لكنهم انطلقوا كقطار مرعب، واحتاجوا لـ27 مباراة فقط لضمان أكثر لقب مبكر في تاريخ الكرة الألمانية.

بيب حقق كذلك أكبر عدد من الشباك النظيفة في تاريخ البوندسليجا (22 في 2015/15) ووصل لرقم تاريخي آخر كأقل عدد من الأهداف في شباك فريق في موسم واحد من البوندسليجا (17 في 2015/16). كل ذلك مع قدرة فريقه على الوصول لمتوسط تهديفي يبلغ 2.5 هدف في المباراة الواحدة.

عندما حزم حقائبه للذهاب إلى مانشستر، ترك خلفه رقمًا قياسيًا بلغ 2.52 نقطة في المباراة الواحدة وهو معدل أكثر بحوالي نصف نقطة (0،48) عن أي مدرب آخر في تاريخ المسابقة (المدربون بـ10 مباريات أو أكثر).

جورديولا «مانشستر سيتي».

لم تكن بدايات جورديولا مع مانشستر سيتي سهله أو عادية فعاني كثيراً من التشكيك والمقارانات التي باتت تطارده من برشلونة وبايرن ميونخ وغيرها لكنه كان مؤمناً بإمكانية تطبيق ما يفكر فيه، كما أن وضعية السيتي ما قبل جورديولا لم تكن جيده أيضاً في 3 مواسم مع بيلجريني حقق لقب واحد للدوري.

في الموسم الأول أنفق مانشستر سيتي 213 مليون يورو، جلب بهم مجموعة من اللاعبين من أجل مساعدته في تطبيق أفكاره؛ أبرزهم جون ستونز (55 مليون يورو)، وحارس برشلونة كلاوديو برافو بالإضافة إلى الألماني ليروي ساني.

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لكن تشكيلة السيتي لم تكن في حالة جيدة كان معدل أعمار الفريق هو الأعلى في الدوري الإنجليزي 28.4 سنة، وضمت تشكيلة السيتي العديد من اللاعبين فوق 30 عامًا مثل باكاري سانيا وكاباييرو ويايا توريه وزاباليتا.

كانت النتيجة في الموسم الأول ضعيف خرج الفريق بإخفاق كبير من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام موناكو، والذي امتلك تشكيلة شابة بأسماء غير معروفة حينها، كذلك خرج من بطولتي الكأس في إنجلترا وجاء الإخفاق الأكبر في الدوري الذي أنهاه في المركز الثالث بعد تشيلسي البطل وتوتنهام الوصيف.

في الموسم الثاني كان على جورديولا أن يقود ثورة تغيير حقيقية في مانشستر سيتي فاستغنى عن 16 لاعبًا من الفريق، أبرزهم: الحارس كاباييرو، وسانيه، وزاباليتا وكولاروف، وقام بسوق انتقالات تاريخي إذ أنفق 246 مليون يورو وهو الرقم الأعلى على الإطلاق بالنسبة للسيتي طوال تاريخه، مقابل جلب لاعبين مناسبين لأفكاره التكتيكية.

في موسم 2016/2017 تعاقد السيتي مع نوليتو من سيلتا فيجو مقابل 18 مليون يورو وإلكاي جندوجان من بوروسيا دورتموند بـ27 مليون يورو وليروي ساني من شالكه مقابل 50 مليون يورو وجون ستونز من إيفرتون مقابل 55.6 مليون يورو والحارس كلاوديو برافو من برشلونة مقابل 18 مليون يورو واللاعب الشاب زيتشينكو من شاختار دونستيك مقابل 2 مليون يورو وجابريل خيسوس من باليمراس البرازيلي مقابل 32 مليون يورو.

وفي الموسم التالي تعاقد السيتي مع الحارس البرازيلي إيدرسون من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو ودانيلو من ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو وبيرناردو سيلفا من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو وكايل والكر من توتنهام مقابل 57 مليون يورو وبنجامين ميندي ظهير أيسر موناكو الفرنسي مقابل 57.5 مليون يورو وأخيرا المدافع الفرنسي الشاب إيمريك لابورتي لاعب أتلتيك بلباو مقابل 65 مليون يورو، وجابرييل جيسوس ، وفي الموسم الحالي لم يتعاقد سوى مع رياض محرز.

وفقاً لصحيفة «ماركا» فإن مانشستر سيتى أنفق في عهد جوارديولا 608 ملايين يورو قيمة صفقات لدعم السيتزين، وطوال مشواره أنفق ما قيمته مليار دولار على الفرق الثلاث التي دربها حتى الآن في مسيرته؛ بـ341.5 مليون دولار مع برشلونة و203.9 مليون مع بايرن ميونخ .

لذا قبل أن يصل جورديولا إلى المرحلة الحالية فإن عملية البناء استغرقت 3 سنوات بصفقات تقترب من الـ 700 مليون دولار للاعبين يمكنهم تطبيق أفكار وفلسفة لعب «بيب» وهذا مقارنة بإنفاق فرق مثل مانشستر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام أكبر بكثير من الثلاثي في السنوات الثلاث الماضية لكن في نفس الوقت لا يتعاد السيتي مع لاعب مثل بوجبا كأغلى صفقة في العالم ثم المردود سئ.

يبقى السؤال هنا ما قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بداية الدوري الثاني من الموسم المنتهي تواً من الدوري الإنجليزي كان فارق النقاط لصالح الريدز بـ«7» ماذا لو فاز أبناء يورجن كلوب وأصبح الفارق «10» نقاط؟ كان موسم جورديولا الذي يتحدث البعض عنه أنه تاريخي سينتهي مبكراً لكن هل يؤثر ذلك على تقييم تجربة مانشستر سيتي؟

قوة شرائية مع فلسفة صحيحة

بعيداً عن الأموال فكل الفرق بلا استثناء تنفق الكثير لتدعيم صفوفها فان جال ثم مورينيو مع مانشستر يونايتد على سبيل المثال تعاقدوا مع العديد من اللاعبين وأنفقوا ملايين الجنيهات والمحصلة كانت تراجع مستمر في صفوف اليونايتد ورحل الثنائي ربما يقارن البعض أيضاً ليفربول وتوتنهام الأقل إنفاقاً وها هم في نهائي دوري الأبطال وخسر الريدز الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وبخسارة وحيدة أيضاً لكن بعيداً عن التقييم المادي ما الذي قدمه جورديولا لكرة مانشستر سيتي.

تنقسم خطوط ملعب كرة القدم إلى ثلاثة أقسام: دفاع وخط وسط وهجوم، بالإضافة لحارس المرمى، مع جوارديولا ينكمش هذا المفهوم قليلًا ليصبح الفريق كله في حالة هجوم إذا امتلك الكرة، والفريق كله أيضًا في حالة دفاع إذا ارتدت عليه.

يرى جوارديولا أن أنسب طريقة للعب كرة القدم هي الاستحواذ الشامل عليها، من خلال التمريرات القصيرة حتى مرمى الخصم، وبالتالي لا ينقسم الفريق إلى نصف مدافع ونصف مهاجم؛ بل يشارك الكُل في بناء الهجمة بدءًا من حارس المرمى وانتهاءً بالكرة في مرمى الخصم.

لذلك جلب جوارديولا أغلى حارس مرمى في التاريخ: البرازيلي إيدرسون لمستواه المتميز ولقدرته على اللعب بكلتا قدميه، وبناء الهجمة من الخلف وفقًا لأفكار جوارديولا بدلًا من إضاعة الكرة في الهواء.

بدأ جوارديولا الموسم وتحديدا في مبارياته الثلاث الاولى بطريقة لعب 3-1-4-2 بعدها عاد إلى شكل الـ4-3-3 المفضل له مع استخدامه لفكرة الظهير الوهمي على الجانب الأيسر بعد إصابة ميندي والدفع بفابيان ديلف لاعب الوسط في هذا المركز من أجل تقوية الارتكاز وحماية الفريق عند المرتدات، وإتاحة الفرصة لانطلاقات ساني على الخط، والحصول على خيار الرجل الحر البعيد عن الرقابة.

العنصر الرئيسي الثاني في نظام جوارديولا هو فرناندينيو في المركز 6 والذي يعتبره ليبرو وسط الملعب فهو ليس دوره التقدم والهجوم بقدر ماهو مطالب بحماية كل من هم أمامه والتغطية خلف الظهير المتقدم وكذلك حماية قلبي الدفاع.

من المشاكل التي واجهها جورديولا في السيتي هي كثرة إضاعة الفرص السهله وهو ما تغلب عليه بيب بتقوية خط الوسط، خصوصا بعد عدم ضم مهاجم جديد، ليسجل كلا من ستيرلينج وسيلفا ودي بروين أهدافا غزيرة هذا الموسم، مع تحويل رأس الحربة إلى عامل جذب لدفاع الخصوم بالحركة المستمرة من دون الكرة.

وبدلا من تركيز اللعب على نجم واحد يسهل توقعه، وضع المدير الفني ثنائية جديدة في المنتصف، دي بروين وسيلفا في المركز 8، البلجيكي يعود للخلف في الحالة الدفاعية، بينما الإسباني يستحوذ ويتحول للطرف كجناح وهمي، مع قدرة الثنائي على التسديد والتسجيل والصناعة من العمق والأطراف، ليستحيل تحديد مركز خططي صريح لكلا منهما داخل الملعب.

في الموسم الماضي كان محور أداء الفريق مع دي بروين لكن بإصاباته تحول برناردو سيلفا للاعب الأهم في الفريق ومحوره مع سترلينج وكلاهما قدم موسماً استثنائياً فلا يقف جورديولا على لاعب معينه لكنه يركز دائماً على تنوع اللعب ربما يعيب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا اللعب المفتوح في مباريات تحتاج إلى بعض التأمين فلا يمكن أن تلعب بنفس طريقة لعبك في انجلترا في أوروبا حيث تدافع بلاعب وسط وحيد وقلبي دفاع دائماً ما يصعدا للهجوم.

يدفع أيضاً جورديولا ثمناً باهظاً للحظ السئ مع مانشستر سيتي الموسم الحالي في مباراة توتنهام قبل نهائي خرج بكرة لمسه طرف حزاء واحتسبت تسلل لكنه بعيداً عن ذلك مانشستر سيتي أصبح الفريق الذي يقدم الكرة الأجمل في أوروبا ليس فقط بشراء اللاعبين فكل الفرق تنفق الكثير لكن بفلسفة مدرب لو رحل واستمر مانشستر سيتي عليها ستكون مؤثرة بشكل كبير في مسيرته السنوات القادمة.