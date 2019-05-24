شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون حارس ليفربول: أنتظر نهائي دوري الأبطال بشدة.. إنها المباراة الأبرز بمسيرتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، والمقررة إقامتها في الأول من يونيو القادم، والتي تعد الأكبر والأهم في مسيرة عدد كبير من لاعبي الفريق، ومن بينهم الحارس أليسون بيكر.

ففي ختام موسمه الأول الرائع مع الريدز، يجلس أليسون على بُعد 90 دقيقة فقط من احتمالية رفعه للكأس ذات الأذنين في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، عندما يواجه ليفربول فريق توتنهام، وهي المباراة التي أوضح أليسون أنه ينتظرها بفارغ الصبر ويتطلع إليها بشدة.

وفي حديث للموقع الرسمي لنادي ليفربول، قال أليسون: «لا يسعني الانتظار. بعد انتهاء الدوري الإنجليزي، كان أمامنا 20 يومًا للاستعداد للمباراة النهائية. أتطلع كثيرًا لهذه المباراة. إنها المباراة الأبرز في مسيرتي حتى الآن».

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يُذكر أن الحارس البرازيلي كان قد احتفظ بنظافة شباكه في 26 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، من بينها 21 مرة في الدوري الإنجليزي (الرقم الأفضل بين كل حراس الدوري) ليفوز بجائزة القفاز الذهبي في موسمه الأول في إنجلترا، وهو الذي يسعى للخروج بشباك نظيفة في نهائي دوري الأبطال أيضًا ومساعدة الفريق في الفوز باللقب الأوروبي الأغلى للمرة السادسة في تاريخه.

وعند سؤاله عن إحساسه بعد الفوز بجائزة القفاز الذهبي، أجاب أليسون: «أنا سعيد جدًا وهو شرف كبير لي أن أفوز بجائزة كبيرة كهذه. ولكن الفضل في الفوز بها لا يعود لي وحدي، فهي جائزة لكل زملائي الذين يساهمون في الحفاظ على نظافة الشباك. هذه هي مهمتنا جميعًا».

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في ماربيلا هذه الأيام، حيث يشارك لاعبو الفريق في معسكر تدريبي يمتد لستة أيام للاستعداد للمباراة النهائية ضد توتنهام.

ومن جانبه، يرى أليسون أن هذه الرحلة تشتمل على العديد من الفوائد بالنسبة للفريق، أبرزها التعود على الطقس والأجواء التي سيخوض فيها الفريق المباراة النهائية.

وأضاف اللاعب رقم 13: «هذا المعسكر مفيد جدًا بالنسبة لنا، ويساعدنا في الحفاظ على تركيزنا والابتعاد عن الانشغال بأي أمور أخرى. نحن نستفيد كثيرًا بمجيئنا إلى هنا، وأمامنا متسع من الوقت لمناقشة الأمور الفنية والاستعداد كما ينبغي للمباراة، وهذا شئ مهم لأي فريق يسعى للفوز بالبطولات. الطقس هنا جميل ومناسب للتدريب والعمل. ربما يكون أكثر حرارة من طقس ليفربول، ولكن هذا هو الطقس الذي سنلعب المباراة النهائية فيه، لذا من الجيد أن نتعود عليه الآن».