شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى .. عودة على لطفى للتدريبات بعد "حقن الركبة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الجهاز الفني للأهلى ، عودة على لطفي حارس مرمى الفريق لتدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما تحسّنت حالته بعد حقن ركبته مؤخرًا للتخلص من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً في الرباط الداخلي للركبة.

الجهاز الفني للأهلي قال إن لطفي تعافي تدريجياً من خشونة الركبة التي سببت له آلام حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا وسيكون جاهز للمشاركة في غضون ايام قليلة.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

على صعيد متصل ، يسير البرنامج التأهيلي لكريم نيدفيد لاعب الفريق بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا.

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ومن المقرر أن يعود نيدفيد إلى ألمانيا قريبا للاطمئنان على الغضروف خاصة أنه يسير وفقا برنامج علاجي وتأهيلي محدد خضع لع بعد إجراء جراحة جراحة غضروف الركبة في ألمانيا مؤخراً تحت إشراف البروفسيور الألماني فايلر الذي قدم للجهاز الفني أيضا تقريرا شاملا عن اللاعب وبرنامجه العلاجي والتأهيلي.

كما تحدد موعد عودة سعد سمير مدافع الفريق للتدريبات بشكل تدريجي حيث سيعود لتدريبات الكرة بعد 40 يوماً من الآن.

ويعاني سعد سمير مدافع الفريق من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي والتي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ويسير سعد سمير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي وقطع شوط كبير في عملية التأهيل، مؤكدًا أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية في يوليو القادم كموعد مبدئي وذلك بناء على حالة اللاعب وقتها ووفقا للبرنامج التأهيلي الذي يسير عليه.