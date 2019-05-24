شكرا لقرائتكم نوران جوهر تطيح بالوليلي فى ربع نهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أطاحت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالميا لسيدات الاسكواش ، برنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة أيضا والمصنفة الأولى عالميا من منافسات الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش.
جاء فوز نوران على المصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7, 11-5.
وبذلك تتأهل نوران إلى الدور نصف النهائي لتترقب الفائز من مباراة نور الطيب المصنفة الثالثة والنيوزيلاندية جولي كينج .
يذكر أن هذه المباراة الثانية التي تجمع رنيم ونوران في أقل من شهر بعد أن تواجها في نهائي بطولة الجونة الدولية، حيث فازت الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوط لتتوج باللقب .
وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتفدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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