شكرا لقرائتكم أكلات النجوم.. عمر جابر : بحب الملوخية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نجم فريق بيراميدز عمر جابر، إنه من محبى الملوخية وتعد هى الأكلة المفضلة لديه، وكان عمر جابر قد بدأ مسيرته فى الملاعب فى مدرسة الكرة بنادى الزمالك وهو فى السادسة من عمره، وتدرج فى فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول على يد المدير الفنى حسام حسن فى مارس 2010 عندما كان عمره 18 عاما.

وكانت مباراة نادى طلائع الجيش فى الدورى الممتاز هى أول مباراة له مع الفريق الأول وخاضها كاملة. حقق مع الزمالك لقب الدورى مرة واحدة فى موسم 2014-2015 بالإضافة لكأس مصر ثلاثة مرات مواسم 2013، 2014، 2015.