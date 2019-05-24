شكرا لقرائتكم رئيس بتروجت يطالب بلعب جميع المباريات المؤجلة قبل الجولة 34 للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد فهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي بتروجت، أنه تم المطالبة بلعب جميع المباريات المؤجلة فى الدورى قبل الجولة 34 للدورى.

وحضر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة والثلاثى سيف زاهر و حازم إمام و مجدي عبد الغني اعضاء المجلس وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى واللواء جمعه مشهور ممثل نادي حرس الحدود بالإضافة إلي أحمد فهيم نائب رئيس نادي بتروجت اجتماع مناقشة جدول الدوري في حضور مسئولو لجنة المسابقات وممثلو منتخب مصر.

واشتعلت أزمة مباريات الدوري المصري بعد تهديد فريقي حرس الحدود وبتروجت بالإنسحاب وعدم استكمال البطولة بسبب مواعيد اللقاءات ، ورفض الأهلى تعديلات جدول الدوري مؤكداً أنها تخل بمبدأ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص .

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وقرر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، تشكيل لجنة بقيادة أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية مع وجود 3 أعضاء لمجلس الإدارة هم: أحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح وسيف زاهر بجانب إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لحسم موقف البطولة وإعادة ترتيب المباريات.

وتأتى تلك اللجنة التى تم تشكيلها من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.

ويتبقى للزمالك 5 مباريات في الدوري المصري أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي، ولا يتبقى أمام الأهلي إلا لقاء المقاولون العرب والزمالك ،بينما تتصارع ستة أندية من أجل الهروب من المركز الـ 16 لتفادي الهبوط رفقة الداخلية والنجوم ، ويتنافس ناديى المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب على المركز الرابع .