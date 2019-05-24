صحيفة فرنسية: تركي العمار "ديلي آلي جديد"

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سلطت وسائل الإعلام الأوروبية الضوء على تركي العمار، لاعب منتخب السعودية للشباب، وذلك قبل 48 ساعة من أول مباراة للأخضر في كأس العالم تحت 20 عاما في بولندا.

ويفتتح الأخضر مشواره في المونديال، يوم السبت، بمواجهة فرنسا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا مالي وبنما.

تركي العمار مستخدما احتفالية ديلي آلي

ورأت صحيفة "ميرور" البريطانية أن تركي العمار يعتبر من أبرز 10 مواهب مشاركة في مونديال الشباب، وقالت في تقرير نشرته، يوم الخميس: توفر بطولة كأس العالم تحت 20 عاما فرصة للاعبين الشباب لعرض قدراتهم أمام العالم، حيث برزت أسماء معظم النجوم في هذه الحدث خلال أوقات سابقة، مثل ليونيل ميسي وأغويرو وبوغبا.

تقرير "ميرور" البريطانية عن تركي العمار

ووضعت الصحيفة البريطانية في القائمة كلا من تيموثي ويا لاعب المنتخب الأميركي، ودييغو لاينيز من المكسيك، إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند، والإكوادوري موسيس راميريز، بالإضافة إلى قائد المنتخب الأرجنتيني نوهيان بيريز، ومدافع فرنسا دان زوغودو، وحارس بولندا رادوسلاف ماجيكي، ولاعب كوريا الجنوبية لي كانغ إن وتركي العمار.

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وقالت "ميرور" عن العمار: انفجرت موهبة تركي العمار مع نادي الشباب السعودي في 2017، وحصل على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا تحت 19 عاما، وتم ضمه إلى قائمة المنتخب السعودي الأول، تركي العمار رقم صعب ويرتدي الرقم 10 أيضا.

واهتمت صحيفة "sofoot" الفرنسية بلاعب المنتخب السعودي للشباب، وذلك قبل مباراة الأخضر ضد المنتخب الفرنسي، ووضعت اسم تركي العمار ضمن 10 مواهب يجب أن تتم متابعتهم في كأس العالم.

تقرير الصحيفة الفرنسية عن أبرز 10 مواهب في المونديال

وذكر التقرير: فاز منتخب السعودية في 2018 بلقب كأس آسيا للشباب على منتخب كوريا الجنوبية 2-1 في النهائي، وسجل تركي العمار هدفا في النهائي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ويثير لاعب نادي الشباب السعودي الإعجاب في قارة آسيا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: يمتلك رؤية مميزة للملعب، ويضغط على المنافسين ولديه وزنه داخل الملعب، كما أنه يتفوق على المدافعين في المساحات الصغيرة، وتنتظر السعودية أن تنفجر موهبة "ديلي آلي" في المونديال.