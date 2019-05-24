شكرا لقرائتكم ليفربول يتفوق على سيتي ويتصدر الدوري في "الإيرادات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفوق ليفربول، صاحب المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على الفريق مانشستر سيتي في قائمة الأندية الأعلى إيرادات بالدوري، رغم تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس وكأس الرابطة) بإنجلترا في الموسم المنقضي.

وأظهرت القائمة، يوم الخميس، أن ليفربول تلقى المزيد من الأموال من خلال البث والإيرادات التجارية من الدوري الممتاز أكثر من سيتي، الذي حصل على 4ر38 مليون جنيه استرليني (6ر48 مليون دولار) مكافأة الفوز باللقب بفارق أقل من مليوني جنيه عن ليفربول (الوصيف).

لكن ليفربول احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات بحصوله على 152 مليون جنيه في إجمالي المكاسب، فيما حصل سيتي على مبلغ أقل من 151 مليون، وذلك يعود إلى تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وخوضه مباريات أكثر في البطولة القارية.

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وتحصل أندية الدوري الإنجليزي العشرين، بموجب اتفاقية الحقوق، على نسبة متساوية تزيد قليلًا عن 34 مليون جنيه أسترليني، بالإضافة 2ر43 مليون جنيه استرليني للنقل التليفزيوني الدولي، وخمسة ملايين جنيه استرليني للإيرادات التجارية.

وحصلت جميع الأندية العشرين باستثناء هيدرسفيلد تاون ، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى"شامبيون شيب"، على أكثر من 100 مليون جنيه أسترليني ، حيث حصل هيدرسفيلد على 6ر96 مليون جنيه.

ويلتقي ليفربول مع توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد.